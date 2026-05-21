Опасность атаки БПЛА в Самарской области отменили 21 мая

Фото: Антон СЕНЬКО.

В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников, которую объявляли ранним утром 21 мая. Об отбое режима беспилотной опасности написал в своем канале в МАКС губернатор Вячеслав Федорищев.

Опасность действовала в регионе около пяти часов. Вражеские беспилотники атаковали Сызрань, к сожалению, есть жертвы. Два человека погибли. Еще несколько пострадали, им оказывают всю необходимую помощь.

Из-за атаки беспилотников аэропорт Курумоч временно не принимал и не отправлял самолеты. Сейчас ограничения сняты, воздушная гавань возвращается к работе по расписанию, но с корректировками.

