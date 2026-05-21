Мать Екатерины Тарховой привезли в суд по делу об убийстве экс-мэра Самары

Людмилу признали потерпевшей по делу. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 21 мая 2026 года, в Самаре проходит первое заседание по уголовному делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Под суд пойдет их внучка Екатерина, которая призналась в двойном убийстве бабушки и дедушки. На заседание привезли ее мать Людмилу. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

Людмила Тархова признана потерпевшей по делу. Ее этапировали из исправительной колонии, где она с конца 2022 года отбывает наказание за вымогательство 200 млн рублей у депутата Александра Милеева.

Напомним, расследование резонансного уголовного дела завершилось в апреле 2026 года. По данным следствия, Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам. Они действовали по указаниям тети мужчины Светланы Метревели, находившейся за рубежом.

Внучке экс-мэра предъявили восемь обвинений, в том числе в надругательстве над телами умерших. Во время расследования было проведено более 40 комплексных экспертиз, десятки осмотров, выемок и допросов свидетелей. Следователи смогли обнаружить следы крови, частицы кровеносных сосудов, жировой и мышечной ткани убитых. Метревели объявлены в международный розыск.

