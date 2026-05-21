Внучке экс-мэра предъявили восемь обвинений. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 21 мая, в ходе первого судебного заседания внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова полностью признала вину в убийстве бабушки и дедушки. Однако она отрицает надругательство над телами умерших. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

По информации следствия, Екатерина подсыпала ядовитое вещество в лекарства, находящиеся в таблетнице Тарховых, и внимательно следила за употреблением смертельных капсул. После того, как Виктор и Наталья были отравлены, их тела заморозили при помощи азота, расчленили, пропустили через мясорубку с гречкой и раскидали части по мусорным контейнерам.

Видео: Анастасия Семдянова Екатерина Тархова на суде в Самаре признала вину в убийстве дедушки и бабушки

Внучке экс-мэра предъявили восемь обвинений. Во время расследования было проведено более 40 комплексных экспертиз, десятки осмотров, выемок и допросов свидетелей. Следователи смогли обнаружить следы крови, частицы кровеносных сосудов, жировой и мышечной ткани убитых.

