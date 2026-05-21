Следствие озвучило версию убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены

На суде следствие озвучило свою версию, как могли убивать супругов Тарховых Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

21 мая в Самарском областном суде начали рассматривать дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. На скамье подсудимых находятся их внучка Екатерина и 79-летняя Таисия Киселева. По версии следствия, пожилая женщина помогла незаконно продать автомобиль Натальи Тарховой. В силу возраста Киселевой разрешили отвечать судье сидя, ее привели в зал без наручников.

На суде следствие озвучило свою версию, как могли убивать супругов Тарховых, передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда. Предполагается, что сообщник Дмитрий Метревели привез Кате опасное для жизни вещество. Его расфасовали в капсулы, которые Виктор и Наталья принимали для поддержания здоровья.

Екатерина Тархова следила, чтобы бабушка и дедушка постоянно принимали опасное вещество. Когда оно уже начало действовать на пожилых людей, внучка запустила Дмитрия Метревели в квартиру бабушки и дедушки. Какое-то время мужчина даже жил на их балконе. В один из дней, когда Наталья Тархова привела правнука с занятий, он напал на нее и связал. Виктор Тархов к тому времени настолько ослаб от воздействия опасных капсул, что уже не мог передвигаться, и сопротивления не оказывал. Супругов заставляли пить капсулы, пока их рассудок не помутился окончательно.

Предполагается, что после убийства Метревели расчленил тела Тарховых. Екатерина перевезла останки к себе домой, там пропустила через мясорубку и смешала с гречкой. Получившуюся массу она расфасовала по пакетам и выкинула в мусорку.

По версии следствия, за убийством Тарховых стояла ОПГ, созданная Светланой Метревели. Женщина, как и ее племянник Дмитрий, сейчас находится в международном розыске.

Потерпевшей по этому делу является дочь Тарховых Людмила. На заседание ее этапировали из колонии, где она отбывает наказание за вымогательство. В суде женщина не смогла сдержать слез.

Суд длится уже более четырех часов.

