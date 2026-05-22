Суд в Самаре отказал Людмиле Тарховой в закрытии заседаний об убийстве родителей

Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Самарский областной суд на втором заседании по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи принял решение о ходатайстве их дочери Людмиле Тарховой, которая попросила делать заседания закрытыми. Женщина получила отказ. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, поэтому судебные заседания продолжат проходить в открытом формате. Ранее Людмила заявила, что она против, чтобы все подробности жесточайшего убийства распространялись в СМИ. Также женщина сказала, что ее родители были достойнейшими людьми, расхвалила Наталью и перечислила заслуги Виктора.

Напомним, Людмила Тархова признана потерпевшей по делу. Ее этапировали из исправительной колонии, где она с конца 2022 года отбывает наказание за вымогательство 200 млн рублей у депутата Александра Милеева. 21 мая в Самаре прошло первое заседание суда. На нем были раскрыты шокирующие подробности убийства – Тарховы умирали в мучениях.

По информации следствия, внучка экс-мэра Самары подсыпала ядовитое вещество в лекарства, находящиеся в таблетнице Тарховых, и внимательно следила за употреблением смертельных капсул. После того, как Виктор и Наталья были отравлены, их тела заморозили при помощи азота, расчленили, пропустили через мясорубку с гречкой и раскидали части по мусорным контейнерам.

Екатерине Тарховой предъявили восемь обвинений. Сама она полностью призналась в убийстве, но отрицает надругательство над телами.

