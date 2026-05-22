На суде в Самаре свидетель рассказал о странном запахе в квартире Тарховой

В квартире, которую снимала Екатерина, при обыске был странный запах Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарском областном суде 22 мая продолжают опрашивать свидетелей по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В двойном убийстве и ряде других преступлений обвиняют их единственную внучку Екатерину. Показания по этому делу дал собственник квартиры, которую Катя снимала, передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

По словам мужчину, арендатора он почти не видел. Впервые они пообщались в июле 2024 года. Квартира Екатерина Тархову устроила, но сразу заселиться она туда не смогла, так как там шел ремонт.

Тархова с сыном начала жить в квартире лишь в сентябре 2024 года. После этого собственник видел ее лишь в декабре, когда пришел снимать показания счетчиков. По его словам, в квартире царил беспорядок, везде были разбросаны игрушки.

Через месяц, 15 января, собственнику нужно снова было проверить счетчики. Екатерина сказалась больной – у нее якобы была сломана нога, так что она сама прислала владельцу показания счетчиков. Когда спустя время они снова встретились, мужчина обратил внимание, что Катя уже не хромает, но у нее был перевязан палец на руке. Соседка Тарховой ранее рассказывала, что видела ее в гипсе на костылях, а через пару недель женщина уже спокойно бегала на своих двоих.

О том, в каком страшном преступлении подозревают его арендатора, владелец квартиры узнал, лишь когда ему позвонили из полиции. Поверил, когда увидел, что квартира опечатана. При обыске мужчина обратил внимание, что на балконе была электрическая плитка, а в квартире сильно пахло кальяном.

Ранее другой свидетель, сантехник, рассказывал, что находил гречку в ванной в квартире Тарховых. Следствие полагает, что Екатерина при помощи сообщников отравила бабушку и дедушку, расчленила тела, перекрутила на мясорубке и смешала как раз с гречкой. Свидетели в последний раз видели супругов Тарховых в декабре 2024 года.

