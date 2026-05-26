В Самарской области благодаря жаркой погоде хорошо прогреваются реки. Рассказываем про температуру воды в Волге на 26 мая 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Волга у берегов Самары с каждым днем становится все теплее и теплее. Сейчас температура воды на Саратовском водохранилище у областного центра близится +16 °C. На Куйбышевском водохранилище у Тольятти значение достигло +15,5 °C.

Теплее всего река на Саратовском водохранилище у Сызрани. Там температура воды в Волге приближается к +17 °C. Напомним, 30-градусная жара держалась в Самарской области с 15 мая. Горожане заполонили набережную Волги и выходили на пляжи. Однако начать подготовку к пляжному сезону в Самаре пока не могут из-за высокого уровня воды. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание.