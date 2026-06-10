Мастер спорта Кудашев высказался о праздновании 450-летия Самары

Самарской области предстоит проделать большую работу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мастер спорта международного класса, победитель всемирной летней универсиады по плаванию Александр Кудашев прокомментировал решение президента России Владимира Путина о поддержке празднования 450-летия основания Самары в 2036 году.

«Я очень люблю наш город. Мне нравится, что у нас много открытых пространств, парков и скверов, и с каждым годом они становятся все красивее. За 450 лет Самара проделала огромный путь и продолжает меняться к лучшему. Я уверен, что на этом наш город не остановится и будет дальше становиться только лучше», – сказал Кудашев.

Подписание указа главой государства прокомментировали также сенатор РФ Марина Сидухина, депутат Самарской губдумы Александр Живайкин, председатель Совета отцов Константин Доладов и другие.

Самарской области предстоит проделать большую работу. В ближайшее время планируется сформировать оргкомитет и составить план мероприятий.

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