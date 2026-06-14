ПВР для жильцов дома на XXII Партсъезда организовали в школе № 163 в Самаре

Для жильцов пострадавших от огня квартир организовали пункт временного размещения / Фото: vk.com/borodin_v_a

В Самаре создали пункт временного размещения для людей, чьи квартиры пострадали при пожаре в доме на улице XXII Партсъезда. Его организовали на базе школы № 163, расположенной по соседству.

«Пункт временного размещения развернут в школе по соседству. Жителям дома будет оказана вся необходимая помощь», - сообщил глава Советского района Самары Вадим Бородин.

На место происшествия также выехал мэр Иван Носков. Он посетил ПВР и посмотрел, где и как разместили жильцов дома.

«Условия размещения в пункте удовлетворительные. С жителями, которые по желанию не уехали к родственникам, работают медики и психологи. После полной ликвидации пожара выставим охрану у дома», - написал глава города в своем канале в МАХ.

Напомним, пожар в жилом доме мог произойти из-за хлопка бытового газа в одной из квартир дома. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей. СК и прокуратура уже проводят по факту ЧП проверку.

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