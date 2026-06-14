В нескольких квартирах выбило окна из-за хлопка бытового газа. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Глава Самары Иван Носков выехал на место пожара в жилом доме на улице XXII Партсъезда, 20, который произошел вечером 14 июня 2026 года. Он осмотрел ПВР, который организовали на базе школы № 163, и назвал предварительные последствия ЧП.

«Дом оперативно был отключен от газа. Работа пожарных осложнялась жаркой погодой. В результате пожара повреждено 24 квартиры. После полной ликвидации возгорания выставим охрану у дома», - сообщил мэр в своем канале в МАХ.

По предварительным данным СК и прокуратуры, в одной из квартир дома произошел хлопок бытового газа, после чего началось возгорание. При пожаре в МКД пострадали пять человек, в том числе двое детей. Их направили на осмотр в медучреждения. Для жильцов пострадавших квартир организовали пункт временного размещения на базе школы № 163. С теми, кто не уехал к родственникам, сейчас работают медики и психологи.

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