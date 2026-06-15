После пожара и взрыва газа в многоэтажке в Самаре завели уголовное дело

Следователи осмотрели место происшествия, назначили первоначальные экспертизы Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

После пожара в жилой многоэтажке на улице 22 Партсъезда в Самаре завели уголовное дело. По предварительным данным, в доме произошел хлопок газа, после чего загорелись квартиры.

«Заведено уголовное дело по признакам преступления о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц по неосторожности», – прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили первоначальные экспертизы, проводят другие мероприятия, чтобы разобраться во всех обстоятельствах.

В результате пожара погибли два человека, еще 12 получили травмы. Пятерых, в том числе ребенка, госпитализировали, еще семь человек получили медицинскую помощь на месте происшествия.

После пожара возникла угроза обрушения конструкций жилого дома. Из-за этого ночью приостановили работы по ликвидации последствий пожара, но утром их возобновили.

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