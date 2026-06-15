Многоэтажка на улице XXII Партсъезда в Самаре может обрушиться после пожара

Для тушения пожара привлечены 121 человек и 37 единиц техники Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Многоквартирный жилой дом на улице улице XXII Партсъезда в Самаре, где вечером 14 июня произошел страшный пожар, может рухнуть. Из-за угрозы обрушения конструкций здания ночью приостанавливали работы по ликвидации его последствий, сообщили в МЧС Самарской области.

«Для тушения пожара привлечены 121 человек и 37 единиц техники», – уточнила пресс-служба ведомства.

С 08.00 работы на месте ЧП возобновили. Напомним, что в пожаре погибла 51-летняя женщина. 12 человек получили травмы: двух мужчин госпитализировали, еще 10 пострадавшим, в том числе двум детям, прописали амбулаторное лечение.

Открытое горение ликвидировали. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за хлопка газа, СК и прокуратура сейчас проводят проверку.

Пожар повредил 24 квартиры, для жителей дома организовали пункт временного размещения на базе школы №163.

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