Пострадавшим при пожаре и взрыве 14 июня в Самаре обещают оперативно помочь

Восемь пакетов документов на получение материальной помощи уже собрали Фото: администрация Самары.

16 июня на месте ЧП на улице 22 Партсъезда в Самаре провели оперативное совещание. Напомним, что вечером 14 июня там произошел взрыв и пожар, погибли два человека, еще несколько – пострадали. Десятки людей временно покинули свои квартиры. Всем им власти обещают оперативно помочь.

«Первый шок от произошедшего прошел, и сейчас главное – быстро оформить все нужные документы и получить муниципальные и региональные выплаты», – рассказал глава Самары Иван Носков и сообщил, что восемь пакетов документов на получение материальной помощи уже собрали.

За помощью обратились жильцы 32 квартир. Собственникам двух квартир, которые уничтожил пожар, подобрали жилье из маневренного фонда, скоро они туда переберутся.

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