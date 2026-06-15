32 квартиры получили повреждения из-за пожара и взрыва в многоэтажке в Самаре

В двух подъездах обрушились межэтажные перекрытия Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

15 июня состоялось оперативное совещание правительства Самарской области. Оно началось с обсуждения чрезвычайной ситуации, которая произошла в Самаре вечером 14 июня. Напомним, что на улице XXII Партсъезда произошел хлопок газа и пожар.

По данным МЧС, повреждения получили 32 квартиры. В доме 1961 года постройки обрушились этажные перекрытия: с первого по второй этаж в первом подъезде, с первого по третий этаж во втором подъезде.

В результате ЧП погибли два человека, еще несколько получили травмы. Для людей, которые остались без жилья, открыли ПВР в школе №163. Им обещают выделить квартиры из маневренного фонда. Заведено уголовное дело, доклад по нему запросил председатель СК России Александр Бастрыкин.

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