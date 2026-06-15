Всего оказались повреждены 32 квартиры. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре из-за сильного взрыва газа и пожара в доме № 20 на улице XXII Партсъезда два человека погибли, 48 жителей двух подъездов пострадали, 12 из которых обратились за медицинской помощью, повреждения получили 32 квартиры. В здании сохраняется угроза обрушения, из-за чего там не могут начать ликвидировать последствия ЧП. В один момент люди остались без своего жилья. Теперь всем пострадавшим полагаются выплаты и временные квартиры из маневренного фонда. Рассказываем, что происходит с жильцами дома после взрыва газа и куда обращаться за выплатами.

Состояние пострадавших

14 июня в результате ЧП в многоквартирном доме произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий, погибли две женщины 87 лет и 51 года. Как рассказали «КП-Самара» жильцы дома, это парализованная пенсионерка и ее дочь. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования их родным и близким.

В двух подъездах на нескольких этажах произошло обрушение перекрытий. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Всего оказались повреждены 32 квартиры, в которых живут 48 человек, в том числе трое детей. 12 пострадавших обратились за медицинской помощью. По информации министра здравоохранения региона Андрея Орлова, один человек находится в стационаре, у него наблюдается положительная динамика. А остальные переведены под амбулаторное лечение под наблюдением участковых-терапевтов.

Для людей, оставшихся без жилья, организовали пункт временного размещения в школе № 163, на базе которого работают психологи. Все пострадавшие провели ночь у родственников или за городом. С ними на постоянной связи находятся сотрудники районной администрации.

Выплаты и жилье

Пострадавшим жильцам дома № 20 положены разные меры социальной поддержки. Консультации по их получению проводят сотрудники департаментов управления имуществом Самары, а также опеки, попечительства и соцподдержки региона, управления соцзащиты населения, представители УМВД по Самаре и ГУ МЧС по Самарской области. 15 июня в Самаре начал работать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Для ликвидации последствий ЧП был организован штаб. Фото: администрация Самары.

На базе пункта временного размещения специалисты разъясняют пострадавшим порядок получения единовременной материальной помощи и перечень необходимых документов. Всем пострадавшим из городского бюджета выделят материальную помощь. Собственники пострадавшего имущества получат от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от причиненного ущерба. Семьям погибших выплатят по 100 тысяч рублей.

За консультациями уже обратились 18 человек, в том числе две семьи, которые нуждаются в предоставлении жилья. Им решено предоставить благоустроенные квартиры из маневренного жилфонда. Всем пострадавшим помогут оперативно восстановить утерянные документы и получить справки, необходимые для оформления материальной помощи и страховых выплат из средств городского и областного бюджетов.

Все желающие могут обратиться за поддержкой. Фото: администрация Самары.

Кроме того, после произошедшего детям пострадавших семей предлагают путевки в летние оздоровительные лагеря на территории Самары. Этой мерой поддержки уже успела воспользоваться одна семья. Так, с одной из жительниц дома договорились, что двух ее детей отправят в загородный лагерь.

По всем вопросам, связанным с домом № 20 на улице XXII Партсъезда, можно обращаться по телефону 112.

С жителями проводят консультации. Фото: администрация Самары.

Последствия взрыва газа

В Самаре произошедшее в жилом доме признали чрезвычайной ситуацией муниципального характера. Дом находится под охраной полиции до окончания следственных действий. Утром специализированная организация и управляющая компания начали обследовать здание, но работы пришлось приостановить из-за угрозы обрушения. Хотя спецтехника для разбора завалов была готова, ей необходимо было дождаться особого разрешения спасателей.

Как сообщили в правительстве Самарской области, к вечеру в доме возобновили аварийно-спасательные работы. Сейчас там идет установка подпорных устройств, которые обеспечивают безопасную работу спасателей. Параллельно городские службы убирают территорию от обломков и мусора.

Существовала угроза обрушения здания. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

По поручению главы региона был организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. После завершения аварийно-спасательных работ будет проводиться техническое обследование строительных конструкций дома. Оно продлится до 19 июня, после чего состоится повторное заседание комиссии.

Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В двух подъездах на нескольких этажах произошло обрушение перекрытий. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, заведено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

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