В Самаре разработают механизм предоставления жилья пострадавшим на 22 Партсъезда

Всю информацию до жителей оперативно доносят в специальном чате Фото: администрация Самары.

Власти Самары решают вопрос с предоставлением жилья собственникам квартир в доме на улице 22 Партсъезда, 20 в Самаре, который решили расселить и снести. Напомним, что вечером 14 июня в доме произошел взрыв и пожар, два человека погибли, десятки людей остались без жилья. Режим ЧС после этого повысили до регионального уровня.

«В настоящее время разрабатывается механизм предоставления жилья», – написал глава Самары Иван Носков в своем канале в МАКС и уточнил, что всю информацию до жителей оперативно доносят в специальном чате.

Жителям пострадавшего дома положены выплаты. Тем, кто утратил вещи первой необходимости, выплатят по 100 тысяч рублей. Такая же сумма положена при причинении легкого вреда здоровью, а при среднем и тяжелом вреде выплатят по 500 тысяч рублей.

Жильцы пострадавшего дома должны вывезти вещи до 29 июня.

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