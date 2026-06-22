Жильцы дома на 22 Партсъезда должны вывезти вещи из квартир до 29 июня в Самаре

Дом непригоден для проживания. Фото: администрация Самары.

В Самаре жильцам дома № 20 на улице XXII Партсъезда дали неделю на вывоз своих личных вещей. Сделать это они должны до 29 июня. После взрыва газа и пожара дом решили расселить. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«До 29 июня жители могут вывозить личные вещи, за исключением крупногабаритных. Транспорт предоставляем. Дом непригоден для проживания, эксперты продолжают наблюдать за ним», – написал мэр.

ЧС муниципального характера перевели на региональный уровень. Сейчас разрабатывается механизм предоставления жилья. Для пострадавших открыли горячую линию: 8 (846) 200-02-98. Штаб продолжает работать ежедневно на базе школы № 163. На месте пострадавшего дома хотят сделать общественное пространство.

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