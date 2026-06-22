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НовостиПроисшествия22 июня 2026 10:45

Движение общественного транспорта возобновили в Самаре 22 июня

В Самаре автобусы, трамваи и троллейбусы снова продолжили перевозить пассажиров
Ирина СИНЕГУБОВА
Транспорт останавливают в целях безопасности.

Транспорт останавливают в целях безопасности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня 2026 года, в Самаре возобновили движение общественного транспорта после отмены ракетной опасности. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

Сейчас автобусы, трамваи и троллейбусы снова начали ходить по своим маршрутам и перевозить пассажиров. Причины приостановки транспорта уже много раз объясняли власти региона. По словам чиновников, делается это в целях безопасности.

Напомним, ракетная опасность действовала в Самарской области с 12:55 до 14:22. Из-за нее в областном центре включали сирены и приостанавливали движение транспорта.