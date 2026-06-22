Выплаты пострадавшим от пожара в Самаре составят до 500 тысяч рублей

Материальную помощь всем жителям город уже выплачивает. Фото: администрация Самары.

На встрече с жильцами сгоревшего дома №20 на улице 22 Партсъезда мэр Самары Иван Носков озвучил размеры выплат пострадавшим. Компенсация в связи с утратой вещей первой необходимости составит до 100 тысяч рублей, при легком вреде здоровью – тоже 100 тысяч рублей, а при среднем или тяжком вреде – до 500 тысяч рублей.

«Материальную помощь всем жителям город уже выплачивает. Подать документы на выплаты можно в штабе на базе школы №163, в МФЦ, а с понедельника – через Госуслуги. Многие жители уже подали заявления прямо в штабе после собрания», – написал глава города в мессенджере МАКС.

В штабе пострадавшие могут получить консультации, оформить выплаты и получить гуманитарную помощь – одежду, текстиль, средства гигиены. Также в городе работает горячая линия.

Напомним, вечером 14 июня в доме произошел взрыв и пожар, два человека погибли, десятки людей остались без жилья. Режим ЧС после этого повысили до регионального уровня. Здание уже решили расселить и снести, а жильцов обязали вывезти вещи до 29 июня.

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