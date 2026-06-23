Свидетель видел странные мешки в квартире Тарховых в Самаре и слышал стук

Свидетель Кузнецов рассказал, что увидел в квартире Тарховых после их убийства Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

На суде в Самаре по делу об убийстве бывшего мэра Виктора Тархова и его жены Натальи свидетель Кузнецов, который проработал с Тарховым 30 лет, рассказал, что увидел в их квартире после пропажи. Он не смог дозвониться до Виктора Тархова ни 31 декабря 2024 года, ни в первых числах 2025 года.

От другого свидетеля по делу Сергея Ноздрачева Кузнецов узнал, что у Натальи Тарховой якобы случился инсульт, и муж отвез ее в Москву. Об этом заявила внучка Тарховых Екатерина, которую и подозревают в двойном убийстве.

Кузнецов насторожился и пошел в полицию, где ему предложили вместе наведаться в квартиру Тарховых на улице Вилоновской. В квартире их встретила Екатерина. Свидетель увидел там мешки, похожие на те, в которых продают раствор для ремонта, а также услышал равномерный стук из спальни, как будто от молотка. Других людей Кузнецов в квартире не видел. По его словам, его охватило чувство тревоги, но это были просто эмоции.

На предыдущем заседании другой свидетель рассказал о странном запахе в квартире, которую снимала Екатерина Тархова. А из квартиры Тарховых после их убийства сантехник доставал гречку. Напомним, что по версии следствия тела Тарховых заморозили, расчленили, смешали с гречкой и выкинули в мусорку.

«КП-Самара» 23 июня ведет прямую трансляцию из зала суда, что происходит на заседании по громкому делу, читайте прямо сейчас по ссылке.

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