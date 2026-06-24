В Самарской области раскрыли причины приостановки работы некоторых АЗС

Стали известны причины ограничений. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Самарской области объяснили причины приостановки работы некоторых АЗС на прошлой неделе. Отмечается, что это была вынужденная необходимость.

«Остановка потребовалась на период выстраивания новой схемы логистики поставок. На сегодняшний день все автозаправочные станции вновь открыты, продажи топлива восстановлены», – рассказали в пресс-службе.

В регионе создали оперативный штаб под руководством главы минпромторга Самарской области Дениса Гуркова. Он ежедневно контролирует количество топлива, которое поступает на реализацию и производится на территории региона.

Ранее Гурков сообщил «КП-Самара», что наблюдается увеличение спроса на АЗС из-за перетока с частных заправок, на которых повысились цены. Губернатор Вячеслав Федорищев ввел лимиты на продажу бензина и дизеля, а также поручил ограничить рост цен топливо.

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