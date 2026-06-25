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НовостиОбщество25 июня 2026 4:31

В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за беспилотной опасности

Самарцы могут столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета 25 июня
Александра ТАЙБАТРОВА
Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на нашем сайте

Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на нашем сайте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мобильный интернет ограничили в Самарской области утром 25 июня. В регионе объявили беспилотную опасность. В таких случаях работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов.

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Кроме того, в Самарской области работает сеть точек доступа к бесплатному wi-fi.

Утром 25 июня в Самарской области ввели режим «ковер», аэропорт Курумоч не принимает и не отправляет самолеты.

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