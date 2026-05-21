На суде по Тарховым в Самаре Киселевой продлили арест и отказали в прогулках

В ходе заседания Киселева жаловалась на здоровье. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 21 мая, в Самаре на суде по делу об убийстве Тарховых продлили меру пресечение 79-летней Таисии Киселевой. Она продолжит находиться под домашним арестом еще шесть месяцев – до 12 ноября. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

В ходе заседания Киселева жаловалась на здоровье и просила разрешить ей выходить из дома хотя бы на 40 минут:

«У меня уже ноги отказывают, я скоро ходить не смогу. У меня была операция на позвоночнике, в нем стоят два металлических диска. В ноге один коленный сустав заменили, с другим я стою на очереди. 29 мая будет МРТ мозга, есть киста. Стою на учете у онколога и невролога», – рассказывала журналистам пенсионерка.

Однако в прогулках женщине суд отказал. Напомним, в силу возраста и своего состояния она шла на суд без наручников и с клюшкой. Также Киселевой разрешили разрешили отвечать сидя, так как ей было тяжело вставать.

Таисию Киселеву обвиняют в тайном хищении чужого имущества. При ее содействии был похищен и продан автомобиль. Для этого она притворилась Натальей Тарховой. Пенсионерка является матерью одной из сообщниц Тарховой Светланы Метревели.

