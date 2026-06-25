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НовостиОбщество25 июня 2026 9:16

«Екатерина была в Израиле одна»: на суде свидетель рассказала о возвращении внучки убитого мэра Самары в Россию

На суде в Самаре свидетель рассказала о возвращении Тарховой с сыном из Израиля
Авторы (2):
Александра ТАЙБАТРОВА
Анастасия ПРАВДИНА
Елена Братчикова помогла Екатерине Тарховой уехать из Израиля с сыном Женщина уже рассказала о взаимоотношениях в семье и о скандалах. Оказывается, именно она забрала Екатерину из Израиля

Елена Братчикова помогла Екатерине Тарховой уехать из Израиля с сыном Женщина уже рассказала о взаимоотношениях в семье и о скандалах. Оказывается, именно она забрала Екатерину из Израиля

Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжается судебный процесс по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Подозреваемой является их единственная внучка Екатерина. Продолжается допрос свидетелей, свои показания дает близкий человек семьи, крестная сына Екатерины Елена Братчикова.

Женщина уже рассказала о взаимоотношениях в семье и о скандалах. Оказывается, именно она забрала Екатерину из Израиля, где она жила и мужем, вскоре после рождения ребенка. На тот момент Елена была близкой подругой матери Екатерины Людмилы, и поэтому отправилась на помощь молодой маме.

На тот момент Екатерина жила в гостинице, по всей видимости. она поссорилась с мужем. Вместе с Еленой они пошли в посольство и оформили свидетельство о рождении, после чего Тархова с сыном прилетели в Россию.

Родной отец мальчика не видел его много лет. но недавно смог получить документы и забрал его в Израиль. После ареста Екатерины больше года мальчик был под опекой Елены Братчиковой. По словам женщины, сначала она созванивалась с мальчиком, но сейчас отец запретил делать это.

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