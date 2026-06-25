Внучка экс-мэра Самары Тархова продавала картины и серебряные подстаканники деда

Екатерина говорила, что дедушка разбирает свой офис. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

На суде по делу Тарховых в Самаре выступил руководитель закрывшегося магазина антиквариата, в котором экс-мэр города был постоянным клиентом и покупал подарки. Екатерина приносила туда картины на продажу. Вероятно, она распродавала вещи дедушки после его убийства. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

«Катя принесла две или три обычные картины. Мы спрашивали, откуда они и почему она их продает. Сказала, что дедушка разбирает свой офис и разрешил их продавать», – рассказал свидетель.

По воспоминаниям мужчины, последний раз внучка Тарховых приходила в январе 2025 года. Ничего необычного в ее внешности и поведении он не заметил. Помимо картин, Екатерина приносила серебряные подстаканники, тоже под предлогом, что разбирает офис деда.

Напомним, 25 июня в Самаре проходит четвертое заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На нем стали известны новые подробности о взаимоотношениях в семье, ссорах из-за денег и сыне Екатерины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал