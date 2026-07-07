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НовостиПроисшествия7 июля 2026 7:02

Таисия Киселева смогла прийти на суд по убийству экс-мэра Самары Тархова 7 июля

В Самаре 7 июля проходит заседание по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых
Авторы (2):
Александра ТАЙБАТРОВА
Анастасия СЕМДЯНОВА
Предыдущее заседание отменили из-за состояния здоровья Киселевой

Предыдущее заседание отменили из-за состояния здоровья Киселевой

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

7 июля в Самарском областном суде проходит очередное заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В суд уже доставили одну из подозреваемых Таисию Киселеву. По версии следствия, пожилая женщина помогли продать автомобиль убитой Натальи Тарховой.

Как передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда, Таисия Киселева выглядит грустной и бледной. Напомним, что предыдущее заседание, назначенное на 30 июня, отменили из-за самочувствия Киселевой. Пожилая женщина плохо себя чувствовала, ее доставили в медицинское учреждение.

На предыдущих заседаниях свидетели рассказывали об отношениях в семье Тарховых, о том, как Екатерина Тархова готовилась к убийству дедушки и бабушки. Сегодня «КП-Самара» ведет прямую трансляцию из суда, что происходит прямо сейчас, читайте по ссылке.

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