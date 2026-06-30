Находится в больнице по состоянию здоровья: Таисия Киселева не смогла попасть на суд над Тарховой в Самаре 30 июня

В отсутствии Киселевой было невозможно провести слушание. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 30 июня, одна из фигуранток дела об убийстве Тарховых 79-летняя Таисия Киселева не смогла присутствовать на очередном заседании суда по состоянию здоровья. Об этом сообщил корреспондент «КП-Самара».

«Киселева не сможет принять участие, так как находится в медицинском учреждении. Доставить ее на заседание не представляется возможным», – рассказали на суде.

В отсутствии Киселевой было невозможно провести слушание, поэтому его перенесли на 7 июля. Ранее пенсионерку заподозрили в прогулках. Она находится под домашним арестом, который был продлен до 12 ноября. Женщина просила разрешить ей выходить из дома хотя бы на 40 минут в день, но суд отказал ей в прогулках. УФСИН поручили провести проверку.

Напомним, Таисию Киселеву обвиняют в тайном хищении чужого имущества. При ее содействии был похищен и продан автомобиль. Для этого она притворилась Натальей Тарховой. Пенсионерка является матерью одной из сообщниц Екатерины - Светланы Метревели.

По данным следствия, Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам. Они могли действовать по указаниям тети мужчины Светланы Метревели, находившейся за рубежом. Ранее соседка Екатерины рассказала, что покупала авиабилеты для Киселевой и Дмитрия Метревели.

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