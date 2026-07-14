Азот для «крио-шоу» в промышленных масштабах. На суде в Самаре свидетель рассказал о странных покупках Тарховой после убийства

Екатерина нашла продавца азота на сервисе бесплатных объявлений и трижды обращалась к нему Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре 14 июля идет седьмое заседание суда по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Главная подозреваемая – их единственная внучка Екатерина. Сегодня показания планируют дать 10 свидетелей, передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда. Они раскрывают жуткие детали жестокого убийства.

После совершения преступления Екатерина Тархова закупала жидкий азот в промышленных масштабах. Об этом в суде рассказал продавец, которого она нашла на сервисе бесплатных объявлений. По словам мужчины, азот востребован в любое время года, он продает его более трех лет. Но в поведении Тарховой была странная деталь.

«Катя - первое физическое лицо, которое купило такой большой объем», – поделился свидетель.

За азотом Тархова приезжала три раза в начале января. Она купила несколько баллонов, общий объем составил от 210 до 280 литров. Екатерина рассчитывалась наличными и говорила, что азот ей нужен для крио-шоу, которое якобы будет проводиться на улице Ленинградской. Когда она возвращала баллоны продавцу, те были пустыми.

Напомним, что по версии следствия Тархова с сообщниками отравили Виктора и Наталью Тарховых. Потом их тела заморозили с помощью азота, расчленили, прокрутили через мясорубку, смешали с гречкой и выкинули на мусорку. После убийства Екатерина Тархова избавлялась от дорогой мебели.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда 14 июля, подробности громкого дела читайте по ссылке.

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