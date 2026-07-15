В Самаре полиция ищет 82-летнего мужчину на Lada Largus

Сотрудники служб проводят мероприятия для поиска жителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Самары объявила в розыск без вести пропавшего 82-летнего мужчину. Он уехал 4 июля 2026 года около полудня на автомобиле Lada Largus из дома на улице Победы в Советском районе в направлении СДТ «Василек».Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчине на вид 75 – 80 лет, он среднего роста, худощавого телосложения. У него черные с проседью волосы и зеленые глаза. Был одет в спортивные штаны, футболку и темные кроссовки. Документов при себе нет», – рассказали в полиции.

Ориентировку с приметами передали правоохранителям и волонтерам. Сотрудники служб проводят мероприятия для поиска жителя города. Людей, которые видели пропавшего или знают, где он может быть, просят позвонить по телефонам: 8 (846) 921-26-03 или 921-25-75.

Напомним, что в мае мужчина вместе с внуком пропал в районе поселка Новый Буян. Их искали с собаками и беспилотниками. До пропажи он получал угрозы, а машину нашли в навозной луже. Самого мужчину ищут уже 11 дней.

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