Племянница экс-мэра Самары Тархова: «В последнее время Виктор был подавлен»

Племянница вспомнила, что в 2024 году Виктор Тархов выглядел подавленным, будто бы потерял интерес к жизни Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

21 июля в Самаре продолжается суд по убийству экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На заседании продолжают опрашивать свидетелей. Сегодня свои показания дала родная племянница Виктора Тархова, дочь его старшей сестры. По словам свидетеля, с Тарховыми у них был ровные теплые отношения. Она хорошо общалась с двоюродной сестрой Людмилой. А вот внучку Тарховых Екатерину, которую и подозревают в страшном преступлении, видела только в детстве.

Племянница вспомнила, что в 2024 году Виктор Тархов выглядел подавленным, будто бы потерял интерес к жизни.

«Последний раз мы виделись в сентябре 2024 года на кладбище, Виктор сам был за рулем. Мне показалось, что ему даже машину тяжело вести, а Наталья говорила ему, что нужно делать», – передает корреспондент «КП-Самара» показания свидетелей из зала суда.

Возможно, дело было в том, что Виктор Тархов переживал за единственную дочь Людмилу, которую незадолго до этого осудили за вымогательство. По словам племянницы, разговоры про дочь были Тархову неприятны. В конце 2024 – начале 2025 годов племянница стала получать странные сообщения от Виктора Тархова, возможно, мужчины тогда уже не было в живых.

Также свидетель рассказала, что в 2024 году у Виктора Тархова нашли глаукому. Ранее участковый терапевт Тарховых рассказала, были ли у экс-мэра болезни, которые могли привести к внезапной смерти.

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