Спустя шесть часов ограничения в аэропорту Самары сняли 23 июля

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 23 июля в Самарской области сняли ограничения на работу аэропорта Курумоч. Их ввели ночью из-за беспилотной опасности, которую позже отменили. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты около шести часов.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – уточнила пресс-служба Росавиации.

Сейчас Курумоч постепенно возвращается в привычному графику работы, но без малого 2 рейсов задерживаются. Более шести часов составит задержка рейса до Антальи, позже расписания вылетят самолеты из Самары в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург. Есть задержки в расписании рейсов до Самары из Москвы, Антальи, Санкт-Петербурга, Худжанда, Екатеринбурга.

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