Общественный транспорт возобновил работу после ракетной опасности в Самаре

Движение общественного транспорта восстановлено Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре восстановили движение наземного общественного транспорта. Напомним, что его работу приостанавливали из-за ракетной опасности, которую в регионе объявили утром 24 июля.

«Движение общественного транспорта восстановлено в полном объеме», – написал глава Самары Иван Носков в своем канале в МАКС.

Напомним, что отбой ракетной опасности объявили спустя два часа, в 07:45, а аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты.

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