«Я вышел, я хотел пресечь их действия»: сторож насадил на пику забора ребенка, который пытался достать упавшие солнцезащитные очки

На охранника завели уголовное дело, его арестовали. Фото: скриншот видео СК Самарской области

Появились подробности о поведении охранника, который насадил ребенка на пики забора в Тольятти. Напомним, что вечером 23 июля трое мальчишек залезли на территорию охраняемого предприятия, чтобы достать солнечные очки, которые улетели у одного из них. Их заметил сторож, побежал в сторону детей. Двое ребят успели перепрыгнуть через забор и отбежать. А 10-летнего Ваню охранник схватил за штанину и стал тянуть. Он насадил ребенка на пики, которым был увенчан забор.

«Из-за того, что они находились внутри тела и моего сына неоднократно дергали вверх и вниз, у него было повреждено большое количество внутренних органов. Мой сын погиб», – рассказал отец мальчика Михаил «КП-Самара».

По словам мужчины, друзья его сына видели, как охранник снял мальчика с забора, отнес в сторону. Ваня успел позвонить отцу, тот сразу же приехал. Рядом с окровавленным мальчиком стоял охранник, но он был в гражданской одежде. Михаил предполагает, что эти действия могут говорить о том, что мужчина пытался скрыть свою причастность к происшествию. Кроме того, сторож даже не вызвал скорую помощь ребенку. В итоге Михаил сам отвез Ваню в больницу, но усилия врачей оказались тщетны – спасти ребенка они не смогли.

На охранника завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности. На допросе он сказал: «Я вышел, я хотел пресечь их действия». Мужчину отправили под арест.

Отец погибшего мальчика будет добиваться того, чтобы действия охранника переквалифицировали на статью об убийстве.

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