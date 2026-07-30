Вы всегда можете читать самые свежие новости и актуальные статьи на сайте samara.kp.ru Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мобильный интернет ограничили в Самарской области утром 30 июля. В регионе объявили беспилотную опасность. В таких случаях работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов.

Но и при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости и актуальные статьи на сайте samara.kp.ru, ведь мы входим в «белый» список. Прямой сейчас читайте: на Заводском шоссе обнаружили свалку книг, что посмотреть в селе Рождествено и где искупаться.

Кроме того, в Самарской области работает сеть точек доступа к бесплатному wi-fi.

Утром 30 июля в Самарской области ввели режим «ковер», аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет самолеты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал