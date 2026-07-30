Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2026 9:51

Суд продолжил допрашивать свидетелей по делу об убийстве экс-мэра Самары 30 июля

В Самаре продолжается судебный процесс по делу Екатерины Тарховой
Анастасия ФИЛАТОВА
Екатерина Тархова проходит главной обвиняемой в деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены.

Екатерина Тархова проходит главной обвиняемой в деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены.

Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

В областном суде 30 июля проходит очередное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Суд продолжает допрашивать свидетелей. На месте работает корреспондент «КП-Самара».

Сегодня в качестве свидетеля выступил юрист, к которому внучка экс-мэра Самары обращалась за помощью из-за «пропажи» родственников. Также пришел друг и бывший коллега Виктора Тархова. Он рассказал, как Екатерина приезжала к нему в офис за дивидендами деда. Еще одним свидетелем стала соседка четы, которая рассказала о последней встрече с ними и о том, как была в их квартире вместе с Екатериной.

Напомним, Екатерина Тархова проходит главной обвиняемой по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены. Следствие считает, что она действовала не одна, а в составе ОПГ. В преступную группу также входили Светлана и Дмитрий Метревели (сейчас находятся в розыске — прим. ред.) и 79-летняя Таисия Киселева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал