Атакованный БПЛА склад Wildberries был построен под Самарой год назад

Объект находится на территории логистического парка в поселке Новосемейкино. Фото: правительство Самарской области.

В Красноярском районе Самарской области склад Wildberries, который 2 августа атаковали вражеские БПЛА, был введен в эксплуатацию в 2025 году. В его открытии участвовали глава компании Татьяна Ким, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов и губернатор Вячеслав Федорищев.

Объект построили на территории логистического парка в поселке Новосемейкино. Его площадь достигла 130 тысяч квадратных метров, а вместимость при полном запуске составила 120 миллионов единиц товаров.

Так как Самара находится в центре Европейской части страны, склад хотели использовать для транспортировки товаров по ключевым логистическим маршрутам платформы. Напомним, в результате атаки на комплекс произошел очень сильный пожар. Столб дыма был виден как из Самары, так и из поселков Красноярского района.

После этого жителей предупредили о возможном ухудшении самочувствия. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, заработала горячая линия. По данным МЧС, погибших нет. Однако сам склад серьезно пострадал.

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