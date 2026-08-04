710 человек эвакуировали из атакованного БПЛА склада Wildberries под Самарой

В тушении пожара участвовали 72 единицы техники и 261 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Под Самарой из склада Wildberries, который 2 августа атаковали БПЛА, эвакуировали 710 человек. Своевременные меры сохранили жизни сотрудников. Так, в результате крупного пожара погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона 4 августа.

«Это показывает большую слаженность коллектива, который готовился к эвакуационным мероприятиям, и сотрудников МЧС, пожарной, спасательной службы. Благодарю всех за слаженную работу. Тех, кто особо отличился, прошу представить к поощрению», – сказал губернатор Вячеслав Федорищев.

В тушении пожара участвовали 72 единицы техники и 261 человек. Напомним, логистический центр выгорел почти полностью, от него остался только административный корпус. Губернатор поручил отработать последствия атаки БПЛА и поддержать работников.

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