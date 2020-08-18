«Новую Самару» назвали лучшим доступным жильем. Это не случайно, и вот почему

Новую Самару признали лучшим проектом в сфере доступного жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу несколько самарских новостроек стали победителями в региональном этапе всероссийского конкурса новостроек ТОП ЖК. Лучших в различных номинациях назвали представители экспертного жюри, приняв во внимание и результаты голосования на сайте. Победителей наградили в министерстве строительства региона.

- Мы поздравляем сегодня всех строителей, получивших эту награду - получивших заслуженно. Итоги подводила абсолютно авторитетная конкурсная комиссия, оценивали застройщиков и проекты по 17 параметрам более 400 экспертов. Это на самом деле справедливый результат, - отметил, обращаясь к участникам награждения, заместитель министра строительства Анатолий Баранников.

Анатолий Баранников поблагодарил всех участников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожалуй, одной из самых народных оказалась номинация, в которой определяли самый востребованный и качественный проект в сфере доступного жилья. Тысячи человек в ней отдали свой голос за «Новую Самару», подтвердив, что компания-застройщик «Финстрой» работает в правильном направлении и, предлагая доступные цены, многое делает для создания комфортной среды обитания каждого из новоселов.

Участники получили награды в министерстве строительства региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы рады получить столь высокую оценку своего ежедневного кропотливого труда как от профессионального сообщества, так и в результате масштабного народного голосования. То, что «Новая Самара» не в первый раз стала победителем конкурса, является подтверждением высокого качества строительства и верности взятых на себя обязательств, и люди это видят, - рассказала на получении диплома победителя в самарском минстрое исполнительный директор компании Юлия Мироненко. Ее слова, пожалуй, могут подтвердить все дружные соседи из уже ставшего особенным сообщества «Новой Самары».

Новая Самара - это комфортные и красивые дома Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Результаты голосования получились максимально честными, ведь голосовать за самарские проекты могли лишь эксперты из других регионов. А это значит, оценивались только реальные достоинства и недостатки всех проектов, без оглядки на личности.

По задумке организаторов масштабного всероссийского конкурса ТОП ЖК, выделение лучших проектов на рынке необходимо для того, чтобы покупатели получили возможность сделать правильный выбор. Часто именно экспертной оценки не хватает для принятия решения - и здесь составленный ТОП новостроек приходит на помощь.

Любовь Аристова отметила, что этот рейтинг поможет покупателям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Конкурс так масштабно проводится в нашей стране впервые. Но я уверена, что он будет дальше набирать обороты. Я от души поздравляю всех победителей, тех, кого выбрало очень экспертное жюри. Я уверена, что такой рейтинг нужен, чтобы наши покупатели видели достойные компании, знали, где могут поступать спокойно свои квартиры и жить в качественном жилье, - отметила глава общественного совета при министерстве строительства Самарской области Любовь Аристова.

Стоит сказать: «Новая Самара» на самарском рынке зарекомендовала себя уже давно. А слышали о ней даже те, кто пока живет в других районах города. Самые яркие праздники для жителей микрорайона, совместное отмечание первого школьного дня, открытие новых арт-объектов, среди которых настоящий шкаф с книгами, пожалуй, самое яркое представление на День строителя у «Самара Арены» - со сценками из жизни будущей школы. Здесь любят креативно организовывать и досуг, и окружающую среду для жителей. Это ценят и новоселы, и те, кто еще только присматривает себе новую квартиру.

Жители готовы прикладывать усилия, чтобы район стал еще краше Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Жилой комплекс видно с дороги: аккуратные высотки, некоторые - с панорамными окнами, кирпичные, квартиры светлые и с грамотными планировками, во дворах - цветы, кустарники, детские площадки, спортивные тренажеры, рядом - магазинчики на любой вкус. «Новая Самара» не похожа на типичный проект эконом-класса. Да, цены на квартиры здесь максимально доступные - еще более приемлемыми их делает уникальная ипотечная программа, позволяющая получить заем под ставку от 0,5%. Но ни о какой экономии на качестве в этом эконом-классе речи не идет. Теплые квартиры с хорошей шумоизоляцией, качественная сантехника, доступная среда в подъездах, хорошая транспортная доступность. По всем этим критериям «Новая Самара», безусловно, не случайно победила в своей номинации в конкурсе новостроек. А впереди - новые важные улучшения. Уже в 2021 году для детишек из «Новой Самары» распахнет двери долгожданная школа, здесь появится удобная автомобильная дорога, которая позволит еще быстрее добраться до основных магистралей. При этом статус «зеленой зоны» район не теряет - застройщик постоянно высаживает новые деревья, заботясь о том, чтобы жители могли дышать полной грудью.

Кроме «Новой Самары» в тройку лучших по региону вошли ЖК «Южный бульвар» и ЖК «Матрешка». Еще несколько застройщиков одержали победу в других номинациях. Так что теперь, делая выбор в пользу лучшего жилья в Самаре, можно опираться и на экспертное мнение. Но выбирать, конечно же, лучше сердцем: в свой новый дом нужно влюбиться. И, говорят, в «Новой Самаре» сделать это получается довольно легко.

СПРАВКА «КП»

По данным организаторов, в федеральном конкурсе ТОП ЖК от Единого реестра застройщиков приняли участие 1 155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. Из них в финал вышли 537 жилых комплексов от 438 застройщиков, из которых по каждому региону было присуждено по три призовых места.

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