Сейчас вирус стал еще коварнее, потому что у многих болезнь протекает без всяких симптомов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области за сутки выявлено 127 новых больных коронавирусом. Это рекордная цифра для последних месяцев. Больше положительных тестов на ковид - 135 - было более трех месяцев назад, 6 июля. После этого больных становилось все меньше и меньше вплоть до осени.

С наступлением холодов к коронавирусу "присоединились" простуда и грипп, поэтому болезнь стала еще более опасной и может привести к серьезным осложнениям. Чтобы дать организму шанс их избежать, медики советуют делать прививки от гриппа - так хотя бы одной проблемой станет меньше.

Другая коварная сторона ковида - отсутствие каких-либо симптомов. Из 127 человек с подтвержденным за сутки коронавирусом 38, то есть каждый пятый, чувствует себя превосходно. Поэтому положительный тест на COVID-19 стал для них полной неожиданностью.

По числу заболевших в регионе за сутки в регионе неожиданно практически сравнялись Самара (50 подтвержденных фактов) и Тольятти (47 новых ковидных пациентов). За день до этого в автограде фиксировали всего 4 подтвержденных случая коронавируса. Но с чем связано резкое увеличение показателей - с локальной вспышкой заболевания или с чем-то иным - пока не совсем ясно.

Самарские власти призывают всех быть осторожнее, надевать маски, соблюдать дистанцию и не забывать о дезинфекции. В региональном Роспотребнадзоре говорят, что на сегодняшний день самые опасные места - это общественный транспорт и торговые точки. Поэтому их на предмет соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических норм проверяют довольно жестко. А выявленных нарушителей не просто штрафуют, но и пытаются закрыть (пока что на время) через суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В коридорах очереди, аппараты ломаются, скорая не едет: как Самара болеет коронавирусом и что делать

Самарцы жалуются на огромные очереди в поликлиниках и скорую, которая не приезжает по 2-3 дня. В минздраве все понимают, но врачей не хватает (подробности)