2018-10-11T16:26:33+03:00
Происшествия

Насиловал за железным забором: стали известны подробности зверских издевательств убийцы над 7-летней девочкой в Самаре

Следователи возбудили два новых уголовных дела на Николая Захарова, задержанного за жестокое преступление
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте убийства девочка сделали стихийный мемориалНа месте убийства девочка сделали стихийный мемориалФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Самарские правоохранители продолжают заниматься расследованием жесточайшего убийства 7-летней Юлии С., тело которой утром 21 июля обнаружили в кустах стадиона на улице Блюхера. За расправу над малышкой арестован парень, проживавший в соседнем от нее подъезде - 23-летний Николай Захаров. На днях ему предъявили новые обвинения.

- 9 октября следователи возбудили на Захарова уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ - "Изнасилование". 10 октября он стал фигурантом дела по части 4 статьи 132 УК РФ - "Насильственные действия сексуального характера". Все они находятся в одном производстве, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Подробности случившегося ужасают. Николай, считают силовики, издевался над бедной девочкой в "час пик" - с 17-00 до 19-00. 20 июля, пятница, в это время было еще светло. Все происходило на заброшенной территории на пересечении улиц Блюхера и Карбышева, за железным забором. По имеющимся сведениями, в своих извращениях злодей использовал посторонние предметы. Никто из прохожих ничего не заподозрил и не попытался вмешаться. Сама Юля, страдавшая задержкой в развитии, также не могла оказать сопротивление.

Николай Захаров арестован и находится в СИЗО Фото: соцсети

Николай Захаров арестован и находится в СИЗОФото: соцсети

Как рассказывал в интервью "Комсомолке" врио начальника уголовного розыска областного ГУ МВД Рамиль Хвалев, перед убийством, молодой человек просто взял малолетнюю соседку за руку и увел со двора.

- Участники этого преступления знакомы, с одного двора. Обвиняемый проживал в соседнем подъезде от потерпевшей. Семья девочки непростая, сыновья стали говорить на отца, мама подтверждала. Затем братья стали говорить, что это они сделали. Непонятные ситуации. А этот товарищ тоже бегал, изображал бурную деятельность в поисках ребенка. Но вскоре нам попался один момент, прямо указывающий на него. Как установили, он ее перед убийством просто за руку взял и увел, - говорил Хвалев. (Полная версия интервью и подробности других резонансных дел только на kp.ru).

Захарова задержали 24 июля. Он дал признательные показания, принял участие в следственном эксперименте на месте событий. Как выясняли журналисты "КП-Самара", парень увлекался ужасами и не отличался примерным поведением.

Сегодня обвиняемый пребывает в СИЗО. Срок задержания под стражей у него до 19 октября, но не исключено, что он будет продлен еще на какое-то время, пока следователи не закончат свои разбирательства.

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