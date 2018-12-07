Бывшая возлюбленная «маньяка с ножом из Тольятти»: с девушками ему всегда не везло из-за истерик

22-летний Артем Семенов, уже прославившийся в СМИ, как «маньяк с ножом из Тольятти», накануне задержан на вокзале в Москве. В ближайшее время парню изберут меру пресечения, это произойдет в его родном Автограде. Может быть, после этого станут известны причины, по которым он нападал на женщин. Пока же люди гадают — зачем? Ответ на этот вопрос корреспондент «КП-Самара» попытался найти у бывшей девушки Семенова — Любови.

Постепенно у него стала появляться агрессия

Люба и Артем познакомились еще в детском возрасте — в 2010 году. В интернете девочка, проживающая в Орле за тысячу километров от Автомобильной столицы, сама написала мальчику «Вконтакте». Пообщались несколько месяцев, но тогда, что логично, не до чего серьезного не дошло.

У Артема были странностиФото: соцсети

— В 2014 году начали снова, переписывались год, после чего я приехала к нему в город — мы увиделись и начали встречаться. Длилось это два года. Периодически приезжали друг к другу, жили вместе примерно по неделе. Он жил с мамой и бабушкой, — рассказывает девушка. — Конечно, в начале общения Артем не был человеком, от которого можно было ждать поножовщины. Но постепенно у него начала появляться агрессия, временами он странно себя вел. Я не ожидала, что он станет преступником, но не удивлена этому.

Странности выражались в общении и в поступках. По словам нашей собеседницы, перед расставанием с ней Артем украл у родителей деньги, и, не предупредив ни их, ни возлюбленную, поехал в Орел, чтобы «наладить отношения». Еще он писал о страхах: боялся мыть руки, надевать наушники, сидеть, стоять...

Каких-то определенных увлечений у молодого человек не было. Его вкусы разнились:

— Обычно он занимался непонятно чем, бездельничал, хотя часто говорил о пользе труда. Одно время рисовал, хотя не умел этого делать. Позже ему купили какое-то подобие синтезатора, и он, тоже не умея, на нем играл. Пытался «сочинять музыку», используя непрофессиональные программы, а приложение для планшета с уже имеющимися заготовками. До окончания колледжа он не работал, а потом не знаю.

Блондинки ему всегда нравились

В соцсетях активно муссируется информация, что Артему «снесло крышу» из-за несчастной любви к девушке блондинке. Светловолосые ему действительно нравились, но Любовь не считает это основополагающим фактором.

— Блондинка, видите ли, ему нравилась довольно давно, несколько лет назад. А преступления начались только сейчас. Мне кажется, дело не в ней, — говорит Любовь, показывая переписку, где Семенов в этом признается.

Семенов не скрывал, что ему нравятся блондинки. Но это ли было причиной?Фото: соцсети

Экс-спутница Семенова в указанную категорию не попадает. Тем не менее, Артем долго не мог ее «отпустить». Разошлись они не по-доброму:

— Я узнала, что за моей спиной он пытался начать встречаться с другой девушкой, сказала, что меня это не устраивает и оборвала связь. Он пытался все исправить, звонил мне первые дни. Потом писал, он еще долгое время раз в пару месяцев что-то писал. В основном то, что сожалеет, был не прав и так далее, что там еще в таких случаях говорят. Рискну предположить, что у него девушки не было новой, полноценные отношения были только со мной. Если бы появилась, он бы мне не писал аж до лета этого года, пусть даже редко. С девушками ему всегда не везло, он либо странно себя вел, либо грубил и от него отворачивались из-за этих истерик.

Парень хвалился перед девушкой из другого города своей татуировкойФото: соцсети

Тольяттинский Райан Гослинг, аниме и «инцелы»

Артем увлекался кино, называл себя «тольяттинским» Райаном Гослингом. Еще ему нравилось аниме. Про последнее часто говорят, что оно пагубно влияет на молодежь. Любовь с этим не согласна.

— Лично мне попытки людей списать чью-то агрессивность на увлечение аниме и компьютерными играми кажутся бредом. Ему нравились «Евангелион», «Мадока» «Fate». Я бы не назвала их жестокими, к тому же аниме он увлекался только до определенного возраста, — говорит она. — На последней его странице была «Сейлор Мун», но вряд ли это увлечение. Это просто его манера вести страницу «Вконтакте». У него всегда стояла на аватаре фотография какой-нибудь женщины, живой или нарисованной. Он создавал отдельные альбомы с фотографиями женщин даже иногда. Даже говорил, что теннис смотрит исключительно женский, потому что «это приятнее с эстетической точки зрения». Один раз я услышала от него фразу: «представители мужского пола мне неприятны».

Парень фотографировал своей бывшей спутнице ту самую курткуФото: соцсети

Предположение, что же случилось с Артемом, у девушки все-таки есть:

— Я не претендую на истину. Если интересно, можете почитать про «подвиг» Эллиота Роджера, о нем упоминается в статье про «инцелов» в журнале «Нож». Если вкратце, тот человек, отчаявшись тюнинговать себя и прикладывать усилия в тщетных попытках найти женщину, перестрелял их на улице.

Что вынудило Артема Семенова взяться за нож, вероятно, установит следствие. Равно как и точное количество жертв. В МВД России отмечают — было несколько нападений, как минимум 3 с холодным оружием. Уголовные дела возбуждены по эпизодом 30 ноября и 1 декабря. Пострадали 2 операционистки, сейчас они в больнице, но идут на поправку. Разбирательства продолжаются.

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