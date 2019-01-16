«Вы что, с ума сошли?» Появилось видео, как завуч тольяттинской школы бьет пятиклассницу по лицу за рисунки

Очередной учительский скандал разыгрался в Самарской области. Как рассказали журналистам «Комсомолки» жители Тольятти, в школе № 93 завуч и преподавать биологии Валентина Я. ударила на своем уроке ученицу 5 класса.

— Она побила ее за то, что та рисовала. Как говорят другие ученики, причем из разных классов, такое поведение этого учителя можно наблюдать неоднократно, — делятся очевидцы.

Происшествия сумели заснять на мобильный телефон одноклассники школьницы. Видео начинается с того, что женщина держит руку у лица девочки и несколько раз дает ей пощечину.

— Вы что, с ума сошли? — чуть ли не плача спрашивает ребенок.

— Я да, я да, а ты нет. Поэтому я хочу, чтобы ты вела себя, как положено. Как девочка-ученица! — в учительском тоне ответила женщина.

Ролик уже разлетелся по социальным сетям. Судя по комментариям, Валентина, действительно, отличается жестким педагогическим подходом к занятиям.

— Слышал предысторию именно этого случая, вроде как, девочка сидела рисовала, не мешая проведению занятия. Я бы понял, если бы она так какого-нибудь наказала, который семки на уроках жует или мешает проведению урока, но чем ей рисующая девочка-то помешала? Я хоть и сам согласен, что многих стоит наказывать, в некоторых случаях возможно и такими методами, но точно не ребенка, который развивает свои художественные навыки... да на уроке биологии, однако опять же, не похоже, чтобы это мешало проведению занятия, — пишет Савелий Е.

— Этот учитель может спокойно вызвать ученика к доске, а если тот не выучил, то может взять и со всей дури головой об учебники ударить. Одному мальчику так разбили нос, — уже другая щекотливая подробность из комментариев в социальных сетях.

В самой школе пока происшествие никак не прокомментировали. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Не хочу чтобы меня обсуждало полстраны": избитой учительнице из Сызрани дети передали букет цветов в больницу

Репортаж КП с места событий: как в школе Сызрани относятся к тому, что ученик ударил учительницу (Подробности)

"У меня ни к кому нет претензий": учительница из Сызрани, которую ударил школьник, просит полицию прекратить проверку

Сейчас Оксана Лебедева находится в больнице, у нее сотрясение мозга (Подробности)

Пострадала из-за любви к детям: в Самарской области школьник ударил учительницу

Женщина разнимала драку и сама попала под горячую руку, после удара она потеряла сознание (Подробности)

Удар в лицо: подробности жестокого избиения учительницы в Сызрани

Учительницу, получившую удар в лицо в Сызрани, поддержали коллеги и губернатор Самарской области (Подробности)

«Учитель должен чувствовать себя защищенным»: Азаров взял на контроль ситуацию с избиением педагога в Сызрани

Девушка хотела разнять драку учеников, но сама получила удар и попала в больницу. (Подробности)