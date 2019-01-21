«И все пирожки у него раскупили за три минуты»: в Самаре вспоминают режиссера драмтеатра Вячеслава Гвоздкова

Генеральный директор и режиссер Самарского академического театра драмы им. Горького Вячеслав Гвоздков скоропостижно скончался 21 января 2018 года. С именем Вячеслава Алексеевича связана одна из самых ярких страниц в истории театрального искусства нашей области. Его постановки высоко ценили зрители, а коллеги отмечали, что Гвоздков отдавал всего себя творчеству, самоотверженное служил культуре.

Ко дню памяти режиссера сотрудники театра собрали истории, связанные с Вячеславом Алексеевичем и через социальные сети делятся ими со зрителями.

- Мы хотим, чтобы этот день был по-настоящему душевным, наполненным добрыми воспоминаниями. У каждого, кто был знаком с Вячеславом Алексеевичем обязательно найдется история связанная с этим выдающимся человеком. В этот день мы хотели бы рассказать эти истории. Мы Вас любим и помним, Вячеслав Алексеевич. Ваши зайцы! – такое обращение появилось на странице театра в социальное сети.

Нина Лоленко о Вячеславе Гвоздкове.

Первое опубликованное видео-воспоминание записала актриса Нина Лоленко, которая сейчас служит в Молодежном театре на Фонтанке в Санкт-Петербурге. Она рассказала о перевоплощение Вячеслава Алексеевича в харизматичного продавеца пирожков и о том, как он мог мгновенно войти в роль.

- Мы возвращались с долгих гастролей, это был второй день в поезде. Все очень устали. На одной из станций вся труппа вместе с Вячеславом Алексеевичем вышла на станцию: кто-то покурить, что-то купить, подышать. Там стояла бабушка и продавала пирожки. Пирожки у нее никто не покупал. Вячеслав Алексеевич, некоторое время смотрел на это, а затем подошел и сказал: «Дай сюда, смотри как надо!». Бабушка без разговоров отдала ему поднос с пирожками. Прошло 3-4 минуты, и от них не осталось и следа. Это было гениальное перевоплощение. Весь поезд, вся платформа просто умирала от смеха, потому что это была гениально исполненная роль, - вспомнила Нина Лоленко. - И так было во всем. Во время репетиции Гвоздков мог в секунду включиться. Показать тебе характер первонажа показать, что нужно делать, как. Это был гениальный артист: острохарактерный, яркий, смешной.

Актриса напомнила, что на втором этаже в теаре есть коридор, который ведет в камерный зал. Там висят портреты артистов, котрые служили в тетаре и надпись: «Они живы, пока мы о них помним».

- Так вот и Вячеслав Алексеевич жив, пока мы будем о нем помнить, - сдерживая слезы, обратилась к самарцам Нина Лоленко.

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