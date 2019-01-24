Слишком много прорывов: виновников коммунальной аварии на Ташкентской может ждать уголовная ответственность

СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-24T14:19:13+03:00

Региональное минэнерго обратилось в прокуратуру с просьбой проверить работу ресурсоснабжающих компаний Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области направило обращения в прокуратуру и Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору с просьбой провести внеплановую проверку местных теплоэнергетиков. Поводом этому послужили многочисленные коммунальные аварии, которые "атаковали" регион в этот отопительный сезон.

Так, в новогодние праздники в Самарской области ежедневно происходили технологические сбои на тепломагистралях диаметром от 400 до 900 мм. Последняя коммунальная авария, которая произошла в Самаре во вторник, 22 января, в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загора, оставила без отопления 338 многоквартирных домов и 35 соцобъектов. Кроме того, из-за прорыва трубы с кипятком в больницу госпитализировали 10 человек. По последнему факту следователи уже проводят проверку.

Власти Самарской области намерены не допустить повторения подобной ситуации в будущем, поэтому они инициировали проверки ресурсоснабжающих компаний. Отметим, что за нарушение эксплуатации теплового оборудования предусмотрено соответствующее наказание. Виновникам крупной коммунальной аварии на пересечении Ташкентской и Стара-Загора может грозить уголовная ответственность.

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