Самарцам рассказали, как получить компенсацию, если они пострадали при коммунальной аварии на Ташкентской

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-24T13:42:50+03:00

Коммунальную аварию наконец устранили и начали возвращать жителям тепло Фото: Айна УТИБАЕВА

Более 60 тысяч человек почти трое суток были вынуждены сидеть без отопления

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Жители Промышленного и Кировского районов Самары, которые попали в зону отключения отопления из-за коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора, получат компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Предприятия тепловых сетей.

Все пострадавшие из-за прорыва на тепломагистрали смогут обратиться за возмещением в страховую компанию. Страховые выплаты будет проводить СПАО «Ингосстрах» по полису серии 111 №0200246184. Телефон горячей линии страховой компании: 8 (495) 725-73-38. Адрес офиса в Самаре: проспект Карла Маркса, 201б, контактный телефон: (846) 993-58-70.

Напомним, прорыв трубы диаметром 1000 мм около рынка в 15 микрорайоне произошел 22 января. Из-за этого кипятком затопило несколько улиц. Пострадали люди. Коммунальная авария привела к отключению отопления в 471 доме. Работы на месте повреждения велись круглые сутки, и вчера, 23 января, их должны были уже завершить и вернуть жителям тепло. Однако при заполнении системы теплоносителем было выявлено новое повреждение. В итоге людям пришлось померзнуть еще почти сутки. Сегодня, 24 января, аварию наконец устранили. Тепло начало поступать в дома по улицам Димитрова, Ташкентской, Московскому шоссе и Стара-Загора.

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