Затопили! Тепло начало поступать в дома по ул. Димитрова, Ташкентской, Московскому шоссе и ул. Стара-Загора

СЕГОДНЯ 11:52 2019-01-24T12:06:29+03:00

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В Самаре заканчиваются работы по устранению коммунальной аварии на ул. Ташкентской, которая на два с половиной дня оставила без тепла и горячей воды более 60 тыс.человек. Сейчас заканчивается повышение давления в системе. И тепло уже начало поступать в дома в микрорайоне №14 и №14а. Это здания по ул. Димитрова, ул. Ташкентской, Московскому шоссе, ул. Стара-Загора.

- Постепенное повышение давления в системе связано с тем, что на улице морозы, низкие температуры от -24 до - 29 градусов. Если резко увеличить давление, то велика вероятность аварий, - рассказал руководитель областного МЧС Олег Бойко. - Сотрудники администраций, социальных служб, управляющих компаний продолжают поквартирный обход всех жителей. По заявкам жителей Промышленного и Кировского района выдано 379 обогревателей.

На заседании штаба сообщили, что полное подключение теплоснабжения планируется на 16:00. Если все пройдет в штатном режиме, завтра уже начнут работу школы и детские сады. Все сотрудники управляющих компаний готовы в режиме онлайн отслеживать поступление тепла в дома и быстро устранят любые локальные аварии и протечки.

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