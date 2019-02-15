"Я просто стоял за собак": дядя Вова, защищавший псов в центре Самары от стрельбы, рассказал свою версию конфликта

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-15T11:52:17+03:00

Владимир Шумилин уверяет, что просто помогает бездомным собакам, а не разводит их Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Владимир Шумилин рассказал, что он увидел, как его животных пинают, и пытался отогнать злоумышленника

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районном суде продолжается разбор ситуации со стрельбой по собакам, произошедшей в центре Самары 30 января. Напомним, что тогда пострадал и Владимир Шумилин, пытавшийся защитить четырехлапых. Мужчина, которого в городе знают как "дядя Вова", рассказал свою версию событий.

- Я вышел на прогулку, увидел, что человек пинает собак. Я их окрикнул, думал, он отгоняет, а он спросил, зачем я их развел. Ответил, что его забыл спросить, - начал Шумилин. - Потом он ножом-бабочкой пытался махать. Он нож убрал в карман. Рядом со мной в это время гавкал Лорд, я перестал слушать, что мне говорит Фоменко, дал собаке понять, чтобы не лаяла, а в этот момент мужчина ударил ее ножом в шею.

Владимир рассказал, что пытался схватить обидчика животных за кофту, но у него ничего не получилось. В это время из иномарки, стоявшей рядом, вышел водитель и поспешил на него с ударами. Они сцепились и упали в сугроб.

- Когда мы поднялись, он отряхнулся и они отошли назад. Я увидел, что из Лорда кровь идет из шеи, - продолжает дядя Вова. - Растерялся, не думал, что жестко так все произойдет. Предложил этим гражданам дождаться полицию. Они сказали - "Стой жди, мы поехали".

Шумилин отмечает, что пытался остановить уезжающих и разбил на их автомобиле зеркало, думал, с места ДТП не уедут.

- В этот момент Фоменко вышел с травматом и начал беспорядочно стрелять по собакам. Мне в руку попал, в Лорда, все это сопровождалось нецензурной бранью, - уверяет мужчина. - Я предложил по-мужски закончить разговор, в рукопашной, отошел дверь закрыть в подъезд, а они в это время уехали.

В результате случившегося, у Владимира Шумилина оказался сломанным указательный палец - его пробила пуля. По словам пострадавшего, после к нему подошел полицейский в гражданской одежде, а после приехали его коллеги и Росгвардия.

Отвечая на вопросы адвоката Фоменко Шумилин подтвердил, что у него был травматический пистолет, но последний раз он им пользовался в 2015 году. В результате конфликта с каким-то людьми случайно выстрелил в дверь магазина. А в этот раз он просто "стоял за собак", которых на его попечительстве сейчас 10 особей. И на каждую есть документы.

Сейчас процесс продолжается. Итоговое решение по нему не вынесли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Я пистолет не доставал 13 лет": экс-глава Октябрьского района рассказал, зачем стрелял по собакам в центре Самары

В областной столице рассматривают скандальное дело о стрельбе на пересечении Ярмарочной и Ленинской (подробности)

А была ли женщина? Кого защищали мужчины, стрелявшие в инвалида и его собак в центре Самары?

Больше трех тысяч человек подписали петицию в защиту Владимира Шумилина, который ждет очной ставки с обидчиками в суде (подробности)

Инвалид, раненный в центре Самары в перестрелке из-за собак, нападал на специалистов службы отлова

Не все соседи довольны стаей собак во дворе, некоторые жаловались на лай по ночам и нападения на детей.(подробности)

В центре Самары мужчины расстреляли собак и их хозяина-инвалида

У мужчины раздроблена кость в руке, а у пострадавшей собаки - ножевые и огнестрельные ранения (подробности)

«Все участники конфликта найдены»: в Самаре полиция разбирается со стрельбой по собакам и мужчине-инвалиду

Мужчины уже написали друг на друга заявления (подробности)

В Самаре догхантер убил пенсионерку за то, что она помешала ему травить собак

63-летний соцработник Людмила Сафонова заступилась за двух дворняжек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU