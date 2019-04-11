2019-04-11T10:51:58+03:00
Общество

Только убил и больше ничего: парню, обвиняемому в расправе над талантливой пловчихой из Тольятти, продлили арест до 23 мая

В течение ближайшего месяца следователи центрального аппарата СК планируют составить окончательное обвинительное заключение на Никиту М. и отдать дело в суд
Михаил ГОРЮНОВ
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Сафия А.подавала большие надежды, была вице-чемпионкой России и мастером спортаСафия А.подавала большие надежды, была вице-чемпионкой России и мастером спортаФото: соцсети
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Расследование зверского убийства 16-летней Сафии А. из Тольятти близится к завершению. Напомним, в конце декабря прошлого года тело талантливой спортсменки обнаружили местные жители на пустыре по улице Юбилейной. Следователи считают, что к преступлению причастен ровесник и бывший парень погибшей, который, как и она занимался плаванием, Никита М.

Как уже сообщала «Комсомольская правда — Самара», юношу поймали практически по горячим следам и заключили под стражу — сначала до февраля, а после до 23 апреля. Сам он настаивал на домашнем аресте, но в суде были против.

Разбирательствами в этой жуткой истории занимались правоохранители из центрального аппарата СК — третьего следственного управление, которое находится в Нижнем Новгороде. Там уже практически закончили исследование всех доказательств и вскоре будут готовы передать материалы по делу на рассмотрение служителей Фемиды. На днях в связи с этим в Автозаводском районном суде Автограда состоялись слушания.

— Обвиняемому продлили арест до 23 мая. За это время следователи планируют уточнить недостающие детали в расследовании и составить окончательное обвинительное заключение по делу и передать его в суд. Уголовное дело возбуждено только по статье «Убийство», других фактов преступной деятельности не выявлено, — сообщил samara.kp.ru источник, знакомый с ситуацией.

Никита М. вину свою признает. Против него много улик, чего стоят его угрозы в ее адрес, которые парень писал девушке, решившей с ним расстаться, в социальных сетях.

Следственный комитет on Twitter.Расставание подростков обернулось жестоким убийством.

— Сафия ушла с ним на встречу, но дома оставила планшет. И родители, и оперативники позже увидели всю переписку «Вконтакте». Никита писал ей, грозил расправой, если она его бросит. Там же они и договорились встретиться на этой стройке. После этой переписки сразу стало понятно, где искать подозреваемого. Дома он уже ждал полицейских и не удивился их визиту, — рассказали «Комсомолке» правоохранители.

Сам злоумышленник объяснил, что когда девушка сказала ему «Иди нафиг!», он потерял над собой контроль и схватился за нож, который зачем-то взял с собой на свидание. Сафия пыталась убежать и спастись, но экс-бойфренд не упускал ее и продолжал бить. Колото-резаных ранений нанесено не менее 32.

Теперь, в случае доказательства вины, Никите грозит до 15 лет лишения свободы. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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