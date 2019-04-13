На иномарки и курорты заработал сам! Обвиняемый в убийстве охранника "Локо-Банка" заявил, что он не преступник

Признается только один

В Самарском областном суде присяжные продолжают знакомиться с уголовными делами по факту вооруженных нападений на местные банки, во время одного из которых был убит охранник Петр Стрельцов. Сейчас в процессе пауза, но до этого на заседаниях успели выступить все трое обвиняемых - Виктор Самсонов, его давний друг Дмитрий Климов, а также брат Александр Шуваев. - Из всех троих вину признал только Шуваев. Климов, как и на предварительном следствии, свое участие в этих преступлениях отрицает. Самсонов тоже изменил показания и заявил присяжным, что он не совершал эти нападения, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" государственный обвинитель по делу - Александр Бритвин.

Именно Виктора Самсонова следователи считают организатором банды. Сразу после задержания мужчина вину признавал, даже заключал досудебное соглашение о сотрудничестве. Его опознали свидетели, в частности ведущий специалист закрытого ныне офиса "Безымянка" КБ "Локо-Банк" на улице Победы, 92 Елена Бузина запомнила походку и голос Виктора. Не удивительно, ведь на ее организацию с разницей чуть больше года нападали два раза и в обоих случаях она была на рабочем месте, в том числе и 12 сентября 2017 года, когда злодей в силиконовой маске застрелил сотрудника ЧОП Стрельцова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/621201" frameborder="0"></iframe> В Самаре разыскивают налетчика, который убил охранника банка.Михаил ГОРЮНОВ

Все богатства - законные!

Но служителям Фемиды и присяжным подсудимый сказал, что он не совершал этих преступлений, не стрелял в охранника, не грабил банки. Насчет оружия, обнаруженного у него в гараже, Самсонов заявил, что это осталось от прошлого владельца, он просто решил боеприпасы спрятать, а не сдавать в полицию.

Еще в начале судебного следствия Самсонов признавался в содеянномФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обвинители поинтересовались, как Виктор объяснит свои большие доходы и соответствующие траты: он сделал ремонт в двухкомнатной квартире, купил себе Chevrolet Camaro, ездил в отпуск в Таиланд, где познакомился с возлюбленной Татьяной, сотрудницей банка, которой впоследствии подарил BMW X3Т и собирался сделать предложение, отдыхал на Кубе. Мужчина парировал, что после развода с женой разделил бизнес на птичьем "Рынке" и у него весь заработок законный.

Во время следствия Самсонов, у которого от предыдущего брака трое детей, говорил другое, утверждая, что расставшись с супругой оказался в затруднительным положении и нуждался в деньгах. Именно поэтому он решил заняться налетами на банки и привлек к этому занятию Климова. Сейчас подсудимый уверяет - те признания даны под давлением силовиков.

Брат главаря раскаялся и сдал остальных

Дмитрия Климова никто из потерпевших не узнал, он не признавал за собой никакой вины ни после ареста, ни сейчас. Свои траты - приобретение Range Rover, поездка в тот же Таиланд и другие - Дмитрий также называет правомерными. Мужчина уверен, что на них вместе с другом повесили чужие преступления.

Но Александр Шуваев, которому вменяют не разбойные нападения, а подготовку оружия для налетчиков, во время своего выступления сообщил иные сведения. Он полностью раскаялся в содеянном и признал, что занимался переделкой оружия, продал несколько пистолетов и патроны своему брату Самсонову, помогал ему избавиться от других боеприпасов. А еще самарец заходил в "Локо-Банк", чтобы разменять деньги и заодно изучить, где там находятся камеры наблюдения

Александр Шуваев (справа) рассказал, что знал о преступления брата и его другаФото: Михаил ГОРЮНОВ

Шуваев подтвердил, что родственник рассказывал ему о том, что они с другом Климовым занимались ограблениями банков. Одно из них закончилось смертью человека. Александр считает, что в произошедших событиях частично есть и его вина и даже сейчас занимается возмещением ущерба. По предъявленному ему иску от "Локо-Банка" он выплатил уже порядка 130 тысяч рублей.

На сомнительное имущество фигурантов этой истории временно наложен арест - до выяснения всех обстоятельств. Судебные слушания по делу продолжатся в понедельник, 15 апреля. Стороны планируют изучить некоторые моменты и перейти к прениям. "КП-Самара" будет следить за развитием процесса.

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