«Мы умеем лечить, нужно научиться зарабатывать»: травматолог, жаловавшийся на низкий доход, рассказал, как поднять зарплату врачам

"Нужно больше интересоваться пациентами"

Травматолог Тольяттинской клинической больницы №5 Алексей Карчинский на своей странице опубликовал свое видение, как поднять зарплаты врачам. Напомним, в феврале травматолог получил почти 14 тысяч рублей – при том, что он работал каждую неделю по пять дней и по 5-6 раз оставался на суточных дежурствах. Расчетку с зарплатой Карчинский выложил в соцсетях. Так Алексей обратил внимание на несоответствие реальной зарплаты врачей со средней. Пост врача вызвал широкий резонанс.

Алексея Карчинского пригласил на встречу министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Там врачу пообещали увеличить зарплату до средней – до 40 тысяч рублей. Однако, после зарплаты за март стало понятно, что до среднего уровня еще далеко. Травматолог создал в Самарской области профсоюз «Альянс врачей» и теперь пытается с помощью него улучшить условия труда медиков.

- Медгородок считается одной из самых крупных в Европе. Коечный фонд более 2000. Несмотря на такие размеры и наличие всех необходимых служб, ситуация сложилась так, что больница пытается выжить, - объясняет травматолог.

По его мнению, в больнице есть ряд проблем. Среди них – отток специалистов, конфликт между врачами и пациентами из-за нагрузки и нехватки лекарств, растущий долг больницы, отсутствие обратной связи с пациентами.

- Решение, которое я вижу: мы, медики, умеем хорошо лечить пациента. Нам осталось научиться зарабатывать в формате работы ОМС и показывать, как мы можем лечить в нашей больнице, - уверен Алексей Карчинский. – Все, кто следит за ситуацией, знают: эффективная работа больницы возможна, если мы успешно будем выполнять план госпитализации и амбулаторного лечения пациентов. Считаю правильным начать решать проблему с этого. У нас нет никакой статистики и аналитики по пациентам после выписки. Как у них дела, пошли ли на поправку, не нуждаются ли в повторной госпитализации?

С тольяттинским травматологом общался министр здравоохранения Самарской области

«Поможет понятный и красивый сайт»

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Одно из предложений – создать во всех соцсетях рабочие аккаунты, чтобы люди знали о возможностях больницы. Вместе с тем травматолог предлагает разработать сайт.

- Он должен быть большой, красивый и понятный, - объясняет врач. – Там должна быть информация о том, какие услуги у нас есть и как на них записаться. Используем этот ресурс для работы с населением в возрасте от 15 до 50 лет. Этим ресурсом мы можем проинформировать как все население, так и отдельные группы людей, используя таргетинговую рекламу. Я не раз сталкивался с ситуацией, когда пациент удивленными глазами на тебя смотрит и говорит: «Не знал, что у нас так в больнице могут делать!»

Следующий пункт антикризисного плана – создать в Медгородке центр по работе с пациентом.

- Колл-центр, отдел продаж – называть его можно по-разному. Задача центра - вернуть пациента в стационар после лечения для профилактики, повторного обследования, планового лечения. Тем самым мы сможем увеличить количество плановых госпитализаций – выполнить тот самый план, провести профилактику для пациента, показать заинтересованность в здоровье пациента.

Та самая расчетка, которую честно опубликовал врач из Тольятти

Кроме того, Алексей Карчинский предложил создать дополнительные источники дохода в больнице – в основном предлагая пациентам платные услуги.

- Нужно рекламировать наши диагностические возможности и услуги не входящие в ОМС, - считает травматолог Медгородка. – А еще важно привлекать производителей медицинских изделий для совместной договорной работы с больницей.

Пока на предложение Карчинского никто не отреагировал. Правда, он уверяет: будет дорабатывать решение и постарается воплотить его в жизнь.

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